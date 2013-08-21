Заключенные уральской колонии написали кровью «Помогите!»(ВИДЕО)

Беспорядки в режимном учреждении Уральска продолжаются вот уже третий день, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места событий. Сегодня, 21 августа, около 30 осужденных поднялись на крышу жилого барака, где они натянули простыню, на которой кровью написали «Помогите!». Осужденные просили родных не расходиться и добиться выведения ОМОНа из колонии. - Их там избивают, - рассказали родные осужденных. - Рано утром туда завезли ОМОН. Мы не хотели их пускать, перекрыли им дорогу, но они стали избивать нас. Они не смотрели мужчины или женщины. Между тем, разъяренная толпа родственников осужденных начала осаждать тюрьму. Женщину-врача, которая вышла из колонии, люди взяли в круг и требовали ответить, что с их детьми. Пока полицейские буквально вырывали женщину из рук разъяренных людей, другая толпа бросилась на территорию колонии. Внутри административного здания находились сотрудники ОМОНа, которые и не допустили людей на территорию жилой части зоны. Тем временем к нам вышло практически все руководство правоохранительных и надзорных органов области. С ними был и директор международного бюро по правам человека Павел КОЧЕТКОВ. - Мы там с самого утра, - рассказал Павел КОЧЕТКОВ. - Трупов нет. Есть раненые, которые нанесли себе увечья. Я поговорил с несколькими заключенными. Несколько человек уже спустились с крыши. Есть и те, кто хочет спуститься, но их не пускают свои же. Мы установили там два стола, осужденные подходят и пишут заявления прокурорам. Позже все заявления будут рассмотрены. Среди заключенных есть действительно побитые, у которых на спинах видны следы. По словам начальника ДВД ЗКО Махамбета АБИСАТОВА, при проведении обысковых мероприятий у осужденных были изъяты запрещенные вещи. В том числе телевизоры, плиты, матрацы, занавески, 150 комплектов гражданской одежды, колюще-режущие предметы, заточки, сотовые телефоны. Все вещи были вывезены из колонии на девяти машинах «Газ-53». Странно, что именно сейчас руководство колонии заметили телевизор и занавески. Фото и видео Серика НИХОВА