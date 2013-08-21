Фото с сайта rebenok.by Фото с сайта rebenok.by В Атырауской области детские сады перегружены почти  на 70%. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД»со ссылкой на управление образования. По данным специалистов, в скором будущем эту проблему не решить. Областные власти места в детских садах всем желающим обещают предоставить только через семь лет - к 2020 году. В частности, в области действуют 130 государственных и 14 частных детских садов, открыты 293 мини-центра. Всего детские дошкольные учреждения посещают более 28 тысяч детей. Другими словами проблема с нехваткой мест на сегодня достаточно острая. В первую очередь в областном центре, где  детские сады, рассчитанные на девять с половиной тысяч дошколят,  посещают на четыре тысячи больше. В группах двойная переполненность, вместо 20-25, как положено по санитарным нормам, по 40-45 малышей. Перегрузка составляет более 68 процентов. Как рассказала корреспонденту портала «Мой Город» заместитель руководителя областного управления образования Злиха ДЮСЕКЕНОВА, вопрос нехватки мест в детских садах области уже решается. - В этом году идет строительство 5 садиков. 1 сентября откроется один новый детсад в Жылыойском районе. А к 2020 году у нас планируется строительство 116 дошкольных учреждений. И охват у нас будет составлять 100 процентов, - заверила  Злиха ДЮСЕКЕНОВА.