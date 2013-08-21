Фото с сайта asiadausy.ru Фото с сайта asiadausy.ru В минувший вторник был избит оппозиционный журналист, собственный корреспондент газеты "Свобода слова" и портала "Нурадам" Игорь Ларра. В своей страничке Facebook Игорь ЛАРРА пишет: "...щас били - долго, со смаком им присущим". Позже, как пишет журналист, он написал заявление в полицию. Между тем, общественный активист Аян ШАРИПБАЕВ в среду в своей страничке Facebook написал свою претензию: "Избит журналист. Игорек избит страшно. Я сейчас обращаюсь не к вам – пользователи ФБ. У меня реальная претензия к министерству, которое никак не хочет понять, что создано оно не только для того, чтобы лицензии раздавать и отнимать. Игорь Ларра – журналист! Ваш в сущности коллега. Тут люмпены лютуют! Вы чего там вообще делаете???" Далее ШАРИПБАЕВ пишет, что Игорь Ларра "шел после встречи к стоянке такси". "Там уже поджидали четверо амбалов. Без разговоров подошли и принялись избивать. Губы разбиты в кровь (били с намеком), голова пробита (это не первое избиение, закончившееся сотрясением мозга), синяки, ссадины…". По мнению ШАРИПБАЕВА, "журналист во время избиения получил четкие вербальные сигналы по выходу своей статьи в одной из газет с критикой работы акима Актюбинской области. Серия статей в адрес Архимеда МУХАМБЕТОВА обернулась для ее автора вот таким диким нападением". "Минкультинформ!!! Помоги!!! Попроси МВД расследовать нападение!!!" - пишет ШАРИПБАЕВ. Фонд "Адил соз" сообщил сегодня, что ЧП произошло около 23 часов 20 августа. Игорь вышел из подъезда от друга, чтобы поехать домой на заказанном по вызову такси. Он направился к машине, но к нему неожиданно подошли четверо неизвестных, оглушили монтировкой и стали пинать. По данным фонда "Адил соз", очнувшись, И. Ларра добрался в УВД, где написал заявление. Ждать действий полицейских ему пришлось 3 часа. Заявление у него приняли, но пройти медицинское освидетельствование и получить справку о нанесенных побоях в тот же вечер он не смог - полицейские сказали ему, что сделают это на следующий день. Однако днем 21 августа он так и не дождался звонка от следователя, и поэтому не обратился за медицинской помощью самостоятельно (у него разбита голова и гематомы на теле). Айдар БАЙЖАНОВ