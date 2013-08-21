Фото с сайта vk.com Фото с сайта vk.com В Алматы по подозрению в избиении игрока футбольного клуба "Актобе" Эмиля Кенжисариева задержан охранник одного из караоке-клубов города. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» по телефону сообщил пресс-секретарь начальника ДВД Алматы Ермек БОЛТАЕВ. По словам Ермека БОЛТАЕВА, 20-летнего подозреваемого задержали вчера, 20 августа, в Алматы сотрудники Алмалинского РОВД. - Подозреваемый является охранником караоке-бара, где в тот день (10 августа - прим. «Мой ГОРОД») Кенжисариев отдыхал с друзьями. По словам охранника, который в данный момент является  подозреваемым, Кенжисариев в тот день был сильно пьян и отказывался платить по счету. Между ними возникла словесная перепалка. Сам охранник утверждает, что Кенжисариева не избивал, а толкнул два раза. В этот момент подошли друзья Кенжисариева, которые отдыхали вместе с ним в караоке-баре и их разняли, рассказал Ермек БОЛТАЕВ. - После этого друзья футболиста разъехались, а Эмиль попросил вызвать такси. - В ходе ОПМ была установлена личность таксиста, подвозившего Кенжисариева, он подтвердил, что в такси футболист сел уже избитым и неподалеку от караоке ему стало плохо, поэтому он вышел из машины, - продолжил Болтаев. - На этом же месте футболиста утром в бессознательном состоянии обнаружили случайные прохожие. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в предумышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этому обвинению грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, заключил пресс-секретарь.