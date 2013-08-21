Не справившись с управлением, водитель автомашины «ВАЗ-21150» совершил лобовое столкновение с «Volkswagen Passat». В результате столкновения погибли три пассажира «ВАЗа», водитель госпитализирован. В «Volkswagen Passat» погибли два человека - судья Макатского райсуда Атырауской области Максат ЗАЛГАРАЕВ и его супруга. 11-летняя дочь была доставлена в больницу. По данным, Максат ЗАЛГАРАЕВ со своей семьей находился в отпуске. Он вместе с супругой будет похоронен на его родине – в Кызылординской области. На должность председателя Макатского районного суда он был назначен в декабре прошлого года.