На проходящем в эти дни Конкурсе элегантности в американском городке Пеббл-Бич, марокканская фирма Laraki Designs представила свою самую экстремальную модель – Laraki Epitome. В прошлом году после показа на Женевском автосалоне 720-сильного суперкара Laraki Fulgura, глава Laraki Designs Лараки Абдесалам пообещал, что в скором времени его компания представит и топ-модель, но никто не ожидал, что Абдесалам разработает настолько экстремальный автомобиль. Марокканцы сделали 1750-сильный гиперкар - Фото 1 Гиперкар Laraki Epitome построен на шасси Chevrolet Corvette шестого поколения, но имеет при этом полностью оригинальный карбоновый кузов, благодаря чему масса машины составляет 1270 кг. От донора машина унаследовала и двигатель – семилитровую «восьмерку». Правда, после того как над двигателем серьезно поработали мотористы Laraki, оснастив его парой турбокомпрессоров, мощность мотора увеличилась до 1200 л.с. Марокканцы сделали 1750-сильный гиперкар - Фото 2 Но главной изюминкой Laraki Epitome является наличие двух топливных баков, в один из которых можно заливать обычный бензин, а во второй гоночный, с октановым числом 110. В обычном режиме эксплуатации достаточно использовать всего один бак, но если потребуется продемонстрировать всё, на что способен автомобиль, то водитель может активировать специальную систему, которая станет питать двигатель топливной смесью сразу из двух баков, благодаря чему мощность вырастет до 1750 л.с. И динамические характеристики, соответственно, тоже. Марокканцы сделали 1750-сильный гиперкар - Фото 3 К сожалению, о них ничего не сообщается, но можно не сомневаться, что Laraki Epitome является одним из самых быстрых автомобилей в мире. Впрочем, как и одним из самых дорогих, так как его цена составляет почти два миллиона долларов. Всего планируется изготовить девять Laraki Epitome, серийное производство которых начнется в начале следующего года. Источник: auto.mail.ru