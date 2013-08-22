На проходящем в американском городке Пеббл-Бич ежегодном конкурсе элегантности публике представлен первый суперкар разработанный спортивным подразделением крупнейшего американского дилера Ford – Galpin. В последние годы компания Galpin занимается не только продажами и обслуживанием автомобилей Ford, но активно участвует в разнообразных проектах. Вернее, участвует её спортивное отделение Galpin Auto Sports, которое подготавливает фордовские модели к гонкам и периодически принимает участие в разработке штучных спорткаров. Достаточно вспомнить представленный в 2009 году Ford Mustang Iacocca Silver 45th Anniversary Edition, созданный в честь легендарного президента Ford Ли Якокки. В Америке представлен первый гиперкар Galpin - Фото 1 Теперь инженеры Galpin Auto Sports решили замахнуться на более масштабный проект и представили своё видение суперкара Ford GT. «После того, как производство Ford GT было завершено в 2006 году, мы неоднократно задавались вопросом, а как выглядел бы этот автомобиль сейчас? Надеемся, мы дали более чем исчерпывающий ответ», - так объяснили инженеры Galpin Auto Sports причины, заставившие их разработать свой первый суперкар. В Америке представлен первый гиперкар Galpin - Фото 2 Машина получила имя Galpin GTR1 и базируется на агрегатной базе суперкара Ford GT. С 2003 по 2006 годы этих спорткаров было выпущено 4038 штук и найти автомобиль-донор особого труда не составляет. Желающим переделать свой Ford GT в Galpin GTR1 надо либо отдать инженерам Galpin Auto Sports личный автомобиль, либо перевести на счет фирмы $1 025 000, и тогда они сами найдут и переделают Ford GT в Galpin GTR1. Переделка включает в себя изготовление нового кузова из алюминия, «прокачка» двигателя и перенастройку прочих систем автомобиля. Кузов, как и в случае с Ford Mustang Iacocca Silver 45th Anniversary Edition, будет изготавливать фирма Gaffoglio Family Metalcrafters. Причем со временем Galpin Auto Sports предложит ещё и кузов из композитных материалов, который будет стоить чуть дешевле. Что касается двигателя, то 5,4-литровую атмосферную «восьмерку», коей оснащался Ford GT, снабдили парой турбокомпрессоров, в результате чего её мощность выросла с 550 до 1024 л.с. (1002 Н∙м). Но если использовать бензин АИ-100, то она сможет развить 1197 л.с. (1203 Н∙м). До первой сотни машина разгоняется за три секунды, а максимальная скорость составляет 362 км/ч, против 328 км/ч у стокового Ford GT. В Америке представлен первый гиперкар Galpin - Фото 3 Насколько целесообразно отдавать такие деньги за, фактически, тюнингованный Ford GT – решать потенциальным покупателям. Но в пользу такого решения говорит один немаловажный, особенно для автомобильных коллекционеров, факт. Тираж Galpin GTR1 составит всего шесть экземпляров. Правда, в Galpin Auto Sports не исключают, что при наличии заказов, тираж может быть увеличен, но всё равно Galpin GTR1 будет очень редким и раритетным автомобилем. Производство машины планируется начать в следующем году. В Америке представлен первый гиперкар Galpin - Фото 4   Источник: auto.mail.ru