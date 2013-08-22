Казахстанские коммунисты заявили, что основными нарушителями на дорогах являются представители «золотой молодежи». Именно на них будет в первую очередь направлено повышение штрафов, заявил в интервью Total.kz член ЦК Коммунистической народной партии Жамбыл Ахметбеков. «Того, кто никогда не нарушал правила, мало будет беспокоить повышение штрафов. Они и дальше будут спокойно ездить по дорогам Казахстана. Зато для злостных нарушителей крупные штрафы станут большой денежной проблемой», — цитирует депутата издание. Согласно схеме, предложенной депутатом мажилиса, во время первого нарушения сумма штрафа составит 1–8 тыс. тенге, повторное нарушение увеличит штраф до 38 тыс. тенге. Третий штраф будет равняться 300 тыс. тенге. Как уже сообщали Авто@Mail.Ru, мажилис парламента Казахстана рассматривает новый закон «О дорожном движении», который основательно изменит порядки на казахстанских дорогах. Кроме прочего, он предусматривает и существенное увеличение штрафов.