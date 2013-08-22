По данным линейного отдела полиции на станции Кандыагаш, наркокурьером оказался 29-летний житель Костанайской области. Наркотическое средство мужчина намеревался перевести в своей дорожной сумке, завернув в личные вещи, и спрятав в рундуке вагона. - При опросе задержанный утверждал, что наркотик нашел на остановке в микрорайоне города Житикара, вез с собой для личного употребления. Чтобы сбить собаку с толку, он периодически обрызгивал купе одеколоном «Шипр». Но Жан сумел учуять и указать на местонахождение наркотиков, - рассказали в линейном отделе полиции. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ и прекурсоров не имеющих признаков уголовно наказуемого деяния". Айдар БАЙЖАНОВ