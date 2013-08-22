Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн не смогут пользоваться казахстанскими магистралями. Об этом говорится в приказе министра транспорта и коммуникации РК, опубликованном в официальной прессе. Действовать ограничение будет на дорогах республиканского значения в зависимости от сезона и климатического расположения региона. Для IV дорожно-климатической зоны ограничен проезд большегрузов будет с 23 марта по 1 мая, а для V дорожно-климатической зоны — с 1 марта по 1 апреля. В IV дорожно-климатическую зону входят: Акмолинская, Актюбинская?, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также Карагандинский регион Карагандинской области. В V дорожно-климатической зоне расположены: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области, а также Жезказганский регион Карагандинской области. Источник: auto.mail.ru