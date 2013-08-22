Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Налоговый кодекс РК внесли поправки, позволяющие официально покупать «крутые» номера. Согласно сообщению комитета дорожной полиции МВД РК, в закон «О дорожном движении» внесли дополнения, касающиеся выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса. Данное дополнение вводится с целью устранения предпосылок возникновения коррупционных отношений. В связи с этим вносятся некоторые дополнения в статью 540 Налогового кодекса («Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий») в части взимания государственной пошлины за выдачу ГРНЗ. Теперь номера, в которых есть такие цифры как: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 будут облагаться пошлиной в 13 700 % (1 МРП 1731 тг * 137 = 237 147 тг). А приобретение номеров с такими обозначениями как: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 обойдется почти в 400 тыс. тенге, так как выдача номера будет облагаться 22 800 -процентным налогом (1 МРП 1731 тг * 228 = 394 668 тг), сообщают в МВД. Такими были бы цены в этом году. В каком году данные поправки примут неизвестно, но это, однозначно, только повысит расценки, из-за постоянно увеличивающего значения МРП. Размер предложенных ставок гос. пошлины основан на изучении опыта других стран и размера средней заработной платы в РК, а также возможности приобретения данных ГРНЗ для всех слоев населения. Например, в Грузии за номерной знак повышенного спроса установлена сумма в размере 10 тыс. долларов США и за 5 лет функционирования данной системы выдано всего лишь 7 ГРНЗ, что свидетельствует о завышении ставки сбора. По нашим предположениям особого ажиотажа на данные номера ждать не стоит. Согласно примерным подсчетам, учитывая все возможные буквенные вариации, всего «крутых» номеров может быть выдано около 286,9 тыс. штук, и это только в одном регионе. Источник: auto.lafa.kz