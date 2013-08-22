Финполиция предотвратила покупку квартир по завышенной цене в Атырауском университете

Финансовые полицейские предотвратили покупку квартир по завышенной стоимости Атырауским государственным университетом им. Халела Досмухамедова. По сообщению агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК, в ходе мониторинга годового плана госзакупок на 2013 год выявлены факты планируемого приобретения по завышенной стоимости жилых квартир. Так, 4-комнатную квартиру планировалось купить за 32,2 млн тенге (214 667 долларов США),5-комнатную квартиру - за 37,5 млн тенге (250 тыс. долларов США). Тогда как в информационных, электронных и печатных изданиях на сегодняшний день реальная стоимость 4-комнатных квартир в Атырау колеблется от 110 до 150 тыс. долларов США, 5-комнатных - 150-180 тыс. долларов США. Ответственные лица университета превышение реальной стоимости квартир на сумму 20,2 млн тенге пояснить не смогли и пересмотрели вышеуказанный план государственных закупок. Эти факты выявили сотрудники специализированного ситуационного центра, который действует в Агентстве финансовой полиции с прошлого года. Этот центр путем использования информационных ресурсов, содержащихся в базе данных госорганов и других открытых источниках, осуществляет мониторинг криминогенной ситуации в стране. Аналитиками ситуационного центра в ежедневном режиме проводится мониторинг планов закупок государственных органов и национальных компаний с целью выявления и своевременного пресечения закупок по завышенным ценам.