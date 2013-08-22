фото с сайта lenta-ua.net фото с сайта lenta-ua.net Оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги теперь можно через банкоматы и другие электронные устройства, передает Today.kz со ссылкой на Налоговый департамент по городу Алматы. Как сообщает департамент, процедуру уплаты налога на транспортные средства, налог на имущество и земельный налог теперь можно провести при помощи банкомата и Интернета, не выходя из дома и не выстаивая очереди в налоговом комитете или банках. Оплату принимают банкоматы АО «Народного банка», АО «Казкоммерцбанк» АО «Альянс Банк», АО «Сбербанк России» и банковские киоски АО «Казкоммерцбанк», АО «БанкТуран Алем». Для удобства граждан введена услуга оплаты налога посредством интернет-банкинга (Homebank) АО «Казкоммерцбанк», АО «БанкТуран Алем». Оплата принимается в любое время и любом месте, в том числе и выходные дни, причем деньги зачислятся по факту оплаты с момента проведения платежа. Вся подробная информация об услуге содержится на сайте Налогового департамента Алматы.