У таксистов, курсирующих между Актобе и Кандыагаш, не было водительских прав

В ходе проверки деятельности субъектов бизнеса, осуществляющих пассажирские перевозки, выявлены нарушения, угрожающие безопасности дорожного движения. Так, по данным Кандыагашской транспортной прокуратуры, в деятельности ТОО «Фин-Люкс» 13 автомобилей не соответствовали требованиям технических регламентов, истекли сроки годности медикаментов в аптечках, средства пожаротушения неисправны. Руководителя предприятия оштрафовали на 17 тысяч тенге. Кроме того, у таксистов выявлены факты отсутствия водительских удостоверений, страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности, медицинских аптечек, ненадлежащего технического состояния автомобилей, превышения установленной скорости. За указанные правонарушения 12 водителей оштрафованы на 53 тысяч тенге. Айдар БАЙЖАНОВ