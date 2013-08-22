Фото news.nur.kz Фото news.nur.kz Финансовая полиция за прошлый год предотвратила нерациональное использование 3 миллиардов тенге бюджетных средств, передает Today.kz со ссылкой на сайт финансовой полиции РК. Работающий с прошлого года Ситуационный центр путем мониторинга и анализа информационных ресурсов, содержащихся в базах данных госорганов и открытых источниках, помогает в предотвращении госзакупок по завышенным ценам. В августе 2013 года один из районных отделов сельского хозяйства Акмолинской области пытался совершить закуп бензина АИ-92 по 325 тенге за литр, сообщает финансовая полиция РК. Благодаря оперативному вмешательство сотрудников центра было сэкономлено более 1 миллиарда тенге бюджетных средств, которые могли быть похищены, сообщили в финполе. В Мангистауской области усилиями финансовой полиции было сэкономлено более 60 миллионов тенге. Работы проведены в отношении следующих государственных предприятий: 1. ГКП «Тазалык» - свыше 5 млнтенге; 2. ГКП «Каспий жылу, су арнасы» - более 19 млн тенге; 3. АО «НК «АММТП» - более 32,5 млн тенге. 4. ГКП «Каспий жылу, су арнасы» - 3,7 млн тенге; Со стороны Атырауского государственного университета им. Халела Досмухамедова также были выявлены факты планируемого приобретения по завышенной стоимости жилых квартир. Это обнаружилось в ходе мониторинга годового плана госзакупок университета на 2013 год. Согласно информации по тендеру, 4-комнатную квартиру планировалось купить за 32,2 млн тенге (214 667 долларов США); 5-комнатную квартиру - за 37,5 млн тенге (250 тыс. долларов США). Реальная же стоимость 4-комнатных квартир в г.Атырау, согласно информации электронных и печатных изданий, составляет от 16,5 до 22,5 млн тг (110 до 150 тыс. долларов США), 5-комнатных - от 22,5 до 27 млн тг. (150-180 тыс. долларов США). Лица, ответственные за госзакупки учебного заведения, не смогли объяснить превышение реальной стоимости квартир на общую сумма 20,2 миллиона тенге, сообщили в финансовой полиции.