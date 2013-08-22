фото с сайта megadoski.ru фото с сайта megadoski.ru Товарооборот между Казахстаном и Индонезией по итогам первого полугодия 2013 года составил 150,5 млн долларов. Об этом на первом заседании межправительственной комиссии и экономическому сотрудничеству двух стран в Джакарте сообщил министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Ерболат Досаев, передает Today.kz. «Только за первое полугодие 2013 года товарооборот между двумя странами составил 150,5 млн. долларов, превысив показатель 2012 года почти в 3 раза», - отметил Досаев. По данным пресс-службы МЭБП РК, объем взаимной торговли между Казахстаном и Индонезией в 2010 году составил 23 млн. 828 тысяч долларов. В 2011 году - 35,1 млн. долларов. В 2012 году - 57,3 млн. долларов.