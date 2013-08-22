Фото Today.kz Фото Today.kz Национальный Банк Казахстана 22 августа выпустит памятную золотую монету «proof» качества, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу банка. Выпуск монеты приурочен к юбилею введения национальной валюты тенге. На ее лицевой стороне в нижней части в две строки по окружности расположена надпись  «100 000 ТЕҢГЕ». Центральная часть монеты зеркальная. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, где по окружности расположены надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» и данные «Au 999 2000g», обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.