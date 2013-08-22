Официальное открытие охотничьего сезона на территории Западно-Казахстанской области выпадает на первую субботу сентября.

- Охотничий сезон начинается 7 сентября, - рассказал «МГ» заместитель начальника Западно-Казахстанской территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Ерсаин ШАТИНОВ. - Охота разрешена только на закрепленных охотничьих угодьях. Охотники при себе должны иметь удостоверение охотника с отметкой уплаты госпошлины, которая составляет 10% от МРП.

Любительская охота разрешена в закрепленных охотничьих угодьях на гусей, уток, голубей с 7 сентября по 30 ноября текущего года.