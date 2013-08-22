Напомним, трагедия произошла 24 марта нынешнего года в селе Базаршолан Акжайыкского района. 40-летний Руслан МАГОМЕДОВ пришел домой пьяным и стал требовать у матери денег на выпивку. 63-летняя женщина ответила ему, что денег нет, поскольку пенсию еще не получала. Тогда мужчина со словами: «Если денег нет, то и тебя не будет!» принес из сарая 5-литровую канистру, облил мать бензином и поджег. Когда убедился, что она горит, ушел из дома. Горящая женщина, разбив окно, побежала к соседям, и там упала без сознания. В районную больницу пострадавшую госпитализировали с диагнозом "Термический ожог головы, шеи, рук, ног 2-3 степени, ожог дыхательных путей". У нее было обожжено 60% кожного покрова, был ожоговый шок. После оказанной медицинской помощи врачей пенсионерка пришла в себя и рассказала о том, что произошло. Однако через несколько дней она умерла в больнице. На суде стало известно, что ранее мужчина был дважды судим по статьям 120, 121, 123, 24 УК РК – «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам», «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера» и «Приготовление к совершению преступления».Кстати, преступления он совершал в отношении своих родственников. В последний раз подсудимый был освобожден досрочно по амнистии. Судья Аскар АЙТУГАНОВ приговорил Руслана МАГОМЕДОВА к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.