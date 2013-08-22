фото с сайта euro-best.info фото с сайта euro-best.info Казахстан предложил Индонезии подписать меморандум для открытия прямых авиарейсов между странами, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана. Как сообщил заместитель Председателя комитета гражданской авиации МТК РК Талгат Ластаев, казахстанская сторона предложила создать правовую основу для полетов авиакомпаний Казахстана и Индонезии. Также на встрече в Джакарте состоялись переговоры о сотрудничестве и обмене опытом в области безопасности полетов.