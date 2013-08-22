  фото с сайта 1tv.ru фото с сайта 1tv.ru В казахстанских вузах и средних учебных заведениях Казахстана запрещена реализация сладких энергетических напитков, передает primeminister.kz. «Мы приняли постановление о ограничении реализации энергетических сладких газированных напитков в школах. Сейчас мы запрещаем реализацию сладких энергетических напитков в средних и высших учебных организациях, а также уделяем серьезное внимание энергетическим напиткам, особенно слабоалкогольным. На сегодня запрещается реализация слабоалкогольных энергетических напитков при проведении культурно-массовых мероприятий»,- сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин. При этом он отметил, что также будут приняты меры по ограничению количества тонизирующих компонентов. Так, по его словам, в тонизирующих напитках без алкоголя должно быть не более 2 компонентов, в слабоалкогольных напитках - не более 1, также концентрация кофеина не должна превышать 400 миллиграммов. Наряду с этим будет введен запрет на реализацию продукции, содержащей синтетический кофеин, разрешены будут только энергетики с растительным компонентом. По данным главного санитарного врача, лаборатории эпидконтроля освоили методику обнаружения синтетического компонента, уже зарегистрированы подобные прецеденты. Источник: today.kz