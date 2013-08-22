фото с сайта infomed.by фото с сайта infomed.by Для предотвращения проникновения холеры на территорию Казахстан, на южной границе республики установлен мониторинг за лицами, прибывающими из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Today.kz по ссылке на пресс-службу Минздрава РК. В целом эпидемиологическая ситуация в стране не вызывает беспокойств. Однако, как сообщает Минздрав РК, ситуация с холерой в мире напряженная. По официальным данным ВОЗ, в 19 странах мира зарегистрировано более 3,3 тысячи случаев холеры. Серьезную обеспокоенность вызывает эпидемиологическая ситуация по холере в Афганистане, где в провинции Бадахшан холерой заразились 1709 человек, из них двое скончались. В связи с этим соседний Таджикистан временно закрыл восточную границу из-за вспышки холеры в афганской провинции Бадахшан. На случай возникновения карантинных инфекций органами госсанэпиднадзора было проверено 1160 медицинских организаций, где были созданы запасы медикаментов, диагностикумов, сред, дезинфицирующих средств, бактерийных препаратов на случай эпидемических осложнений. Холера - острая инфекционная болезнь из группы карантинных инфекций, вызываемая холерными вибрионами и характеризующаяся разнообразием клинических проявлений. Ведущим путем передачи возбудителей холеры, приводящим к эпидемическому распространению болезни, является водный. Заражение происходит при употреблении инфицированной воды и при использовании ее для хозяйственных целей - для мытья овощей, фруктов и при купании. В связи с этим Минздрав РК рекомендует строго соблюдать меры личной и общественной гигиены.