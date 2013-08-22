  Фото этом Today.kz Фото этом Today.kz 25 августа 2013 года в 00.30 впервые из Астаны отправляется скоростной пассажирский поезд № 63/64 сообщением Астана - Семей, состоящий из вагонов Тулпар-Тальго. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки». Состав поезда включает 27 вагонов, 22 - для перевозки пассажиров, в том числе 2 вагона «Гранд» класса (двухместные люкс), 2 вагона «Бизнес» класса (двухместные) и 18 вагонов «Турист» класса (четырехместные экономкласса), а также 3 технических, 1 вагон-ресторан и 1 вагон-бар. В одном из вагонов класса «Гранд» предусмотрено купе для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Периодичность курсирования нового поезда – один раз в четыре дня. Время следования в одном направлении 13 часов 25 минут. Станции по пути следования скоростного поезда № 63/64: Ерментау, Екибастуз-1, Аксу, Дегелен. Прибытие в город Семей в 13 часов 15 минут. Отправление из города Семей 15 часов 07 минут, прибытие в Астану в 04 часа 10 минут.