фото с сайта news.headline.kz фото с сайта news.headline.kz По итогам экспертизы Национального научного совета в республике приостановлено финансирование 93 научно-исследовательских проектов, сообщил сайту Primeminister вице-министр образования и науки Мурат Орунханов в ходе расширенной коллегии ведомства. «По итогам экспертизы впервые проведена отчетная сессия по итогам научного года. Можно сказать, что 60 проектов из 29 научных организаций получили одобрение, но, вместе с тем, 93 проекта не одобрены. По этим проектам финансирование остановлено», - сказал он. По словам вице-министра, к этим проектам у экспертов было очень много замечаний - отсутствие новизны, несоответствие целям и задачам исследования, отсутствие публикаций. «В стране была проведена развернутая качественная международная экспертиза проектов. Было привлечено около 3 тысяч экспертов, 59% из которых зарубежные. Сегодня мы можем утверждать, что создали объективную и независимую экспертизу», - заключил Орунханов. Источник: today.kz