Власти США изучают поступившую информацию о том, что реселлеры продукции американской корпорации Microsoft в России платили взятки российским чиновникам, чтобы получить контракт, пишет в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По словам одного из источников, анонимный информатор из России ранее уведомил Microsoft по электронной почте, что реселлеры его программного обеспечения в России платили откаты топ-менеджерам телекоммуникационной госкомпании в обмен на контракт. Название компании газета не уточняет. «Иногда мы получаем сообщения о возможных нарушениях нашими сотрудниками или деловыми партнерами, и мы проверяем их в надлежащем объеме, независимо от их источника», — заявил вице-президент Microsoft Джон Франк. Он добавил, что Microsoft готова оказать полное содействие властям. По данным источников, компания начала внутреннее расследование. Минюст и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отказались от комментариев. В марте The Wall Street Journal писала, что Минюст и SEC проводят предварительное расследование информации о возможных нарушениях американского закона о борьбе с практикой коррупции за рубежом партнерами Microsoft в ряде стран. Закон, в том числе, устанавливает ответственность американских торговых компаний за взятки, которые от их имени дают другие компании за пределами страны. По данным издания, помимо России, расследование касается Китая, Румынии, Италии и Пакистана. В частности, источник в Пакистане сообщил, что Microsoft якобы уполномочила местную консалтинговую фирму оплатить пятидневную поездку в Египет правительственного чиновника и его жены в обмен на контракт стоимостью $9 млн.