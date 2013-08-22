Кадр: видео YouTube Кадр: видео YouTube В хорватском регионе Меджумурская жупания нашли необычный предмет, который сочли головой инопланетянина. С таким заявлением в беседе с 24 Sata выступил глава муниципального образования Доня Дубрава Иван Штефич. По словам чиновника, «голова» была найдена во время работ на кладбище. Когда на территории комплекса захоронений проводили раскопки, из-под земли достали этот странный предмет. При этом Штефич отметил, что на ощупь находка весьма мягкая, напоминает резину, имеет похожие на глазные отверстия углубления, а также приятно пахнет. Глава Дони Дубравы сравнил аромат, исходящий от «головы», с запахом средства после бритья. Помимо «головы» под землей нашли и еще один похожий предмет, только меньшего размера. Копатели предположили, что если первый, крупный предмет можно назвать головой, то второй – сердцем неизвестного существа. Штефич и его коллеги призвали экспертов изучить находку и дать ей свою оценку. Кроме того, было предложено продолжить раскопки (не нарушая захоронений) и вызвать соответствующих специалистов, чтобы те могли изучить находящийся на глубине около метра материал. Скептики уже поставили версию об инопланетянине под сомнение. По их мнению, в земле на кладбище мог оказаться старый мяч для игры в волейбол, который со временем деформировался. Источник: lenta.ru