В индийском штате запретили черную магию
Фото: Reuters Власти индийского штата Махараштра 21 августа одобрили закон, запрещающий практиковать на его территории черную магию и распространять суеверия, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник. По словам отказавшегося представиться сотрудника правительства, официально о принятии закона объявят в следующие двое суток. Пока он получил статус временного, однако в случае его одобрения региональным парламентом он станет действовать на постоянной основе. Новый закон запрещает любые услуги, связанные с черной магией и популярными в народе суевериями. Теперь власти штата смогут официально преследовать и привлекать к ответственности колдунов, шаманов и экзорцистов. По данным The Times of India, это первый подобный закон за всю историю страны. Как уточняет The Times of India, законопроект был рассмотрен и одобрен в экстренном порядке в связи с убийством местного борца с суевериями Нарендру Дабхолкара, совершенном 20 августа, и последовавшими за этим по всему штату массовыми акциями протеста. Убитый был известен как активный сторонник этого закона, на протяжении нескольких лет призывавший к его скорейшему принятию. Законопроект разработали еще в 1995 году, однако после этого его 29 раз отправляли на доработку. Главной причиной столь длительного рассмотрения было противодействие со стороны индуистов, утверждавших, что документ направлен против них и его принятие приведет к массовому нарушению права граждан на свободу вероисповедания. Нарендру Дабхолкара убили во время утренней прогулки. Его застрелили двое неизвестных, которые после этого скрылись на мотоциклах. К расследованию преступления привлечена практически вся полиция штата, однако установить личность подозреваемых пока не удалось. В Индии колдуны и маги пользуются в народе широкой популярностью. Многие индусы платят им деньги за излечение от бесплодия или изгнание злых духов. Дабхолкар, занимавшийся пропагандой научного образа мыслей, неоднократно заявлял, что борется не с самими суевериями и религиозными предрассудками, а с мошенниками, наживающимися с их помощью на простых людях. Источник: lenta.ru