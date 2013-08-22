Фото: Luke MacGregor / Reuters Фото: Luke MacGregor / Reuters В Уэльсе сотрудникам Королевского общества спасения на воде пришлось ехать на место происшествия, куда их вызвали, на такси. Об этом пишет Orange News. Инцидент произошел в графстве Кередигион. По имеющимся данным, в момент вызова спасатели находились в городе на благотворительном мероприятии, поэтому своим профессиональным транспортом воспользоваться не могли. Им пришлось останавливать такси, грузить спасательную лодку и ехать на берег, где в помощи нуждались серферы. Компания юных серферов оказалась отрезанной от берега и никак не могла добраться до суши самостоятельно. Когда спасатели приехали на место, они увидели серферов, и через некоторое время им была оказана необходимая помощь. Представитель спасательного ведомства выразил благодарность таксистам, согласившимся подвезти волонтеров. Взяли ли работники транспортной компании оплату со спасателей, не уточняется. Источник: lenta.ru