Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP В Берлине беженцы начали выезжать из временного приюта из-за протестов местных жителей, пишет журнал Focus. Некоторые мигранты уже покинули новое убежище, размещенное в здании бывшей школы в районе Хеллерсдорф в восточном Берлине. Они испугались агрессии со стороны местного населения, которое неоднозначно отнеслось к перспективе такого соседства. Первые беженцы из Сирии, Афганистана и балканских стран поселились в приют в Хеллерсдорфе только в понедельник, 19 августа. Вслед за этим праворадикальные активисты, в первую очередь, из националистического движения Pro Deutschland, начали проводить регулярные акции протеста, сообщает немецкий телеканал Nachrichten-tv. В целом, на каждой такой акции собиралось не больше нескольких десятков человек. Одновременно антифашисты и правозащитники организовывали демонстрации в поддержку беженцев, и на них приходили по несколько сотен активистов. В ряде случаев между полицией и демонстрантами происходили стычки, отмечает Spiegel. Немецкие политики и эксперты считают, что власти недостаточно тесно работают с населением и не обсуждают с местными жителями их опасения в связи с размещением в их районе иммигрантов. По мнению политиков, необходимо бороться с бытовым расизмом среди немцев, которые коллективно осуждают происходящее в Сирии и других странах, где продолжаются вооруженные конфликты, но не готовы жить по соседству с беженцами оттуда. По мнению лидера берлинского отделения «Зеленых» Даниэля Везенера источник такого отношения к иммигрантам в политике властей: беженцам запрещено работать, свободно передвигаться по стране, их дети не могут ходить в те же дошкольные или учебные заведения, что и граждане Германии. В итоге у местного населения возникает впечатление, что беженцы приехали в их страну жить на социальные пособия и на самом деле не хотят ничем заниматься. Правозащитные организации осуждают власти за то, что те не финансируют языковые курсы и курсы интеграции для беженцев, а действуют по принципу «чем хуже условия для беженцев, тем быстрее они уедут». В Германии нынешние демонстрации и споры из-за центра для беженцев вызвали опасения в повторении событий 1990-х годов, когда антимигрантские настроения привели к всплеску насилия. В саксонском городе Хойерсверда тогда были зафиксированы нападения на приюты для беженцев, в Ростоке атакам подвергались вьетнамские иммигранты, а в Золингене в результате поджога дома, где жила турецкая семья, погибли пять человек. Источник: lenta.ru