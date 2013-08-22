В Уральске по беспорядкам в колонии возбуждено дело (видео)

В Уральске возбуждено уголовное дело по беспорядкам в колонии общего режима РУ 170/2. Об этом сегодня на брифинге в Уральске заявил зампрокурора области Аспенби ЖАРЫЛГАСОВ. Дело возбуждено по статье 360-ой УК РК – «Организация группового неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения». Пока по делу проходит один подозреваемый - некий Калиев 24-ех лет, отбывающий срок за грабеж. Он был осужден на пять лет в прошлом году, теперь к нему по новой статье могут добавить еще 10. Также прокурор рассказал, что бунту в колонии предшествовало изъятие запрещенных предметов у заключенных. На девяти «КамАЗах» из колонии вывезли телефоны, зарядные устройства, колющие и режущие предметы, колоды карт, занавески, телевизоры, вентилятор, гражданскую одежду и прочее. - В ходе мероприятий было изъято около 200 матрацев, - рассказал начальник департамента УИС по ЗКО Бекболат ТУРЕМУРАТОВ. - У каждого из осужденных было по 5-6 штук матрацев. Со слов зампрокурора области, сейчас проводится специальная проверка, как все эти вещи попали в режимное учреждение. В департаменте УИС говорят, о том, что предполагали, что именно так негативно заключенные и отреагируют на запрет. - Каждый раз на изъятие они реагируют таким вот образом, - комментирует начальник департамента УИС по ЗКО Бекболат ТУРЕМУРАТОВ. - Занимаются членовредительством и призывают к общественности, СМИ. Напомним, в колонии 62 осужденных нанесли себе увечья осколками кафеля, стекла и гвоздями. Жертв нет. Расследование продолжается.