В Актобе каждый третий брак заканчивается разводом

Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в отделе РАГС департамента юстиции Актюбинской области. С января по июль 2013 года в Актюбинской области развелись более 1500 пар. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года число разводов возросло на 9,8 процента. При этом, если количество разводящихся пар возросло, то количество заключающих брак по сравнению с прошлым годом осталось практически неизменным. Так, за 7 месяцев 2012 года узами Гименея связали себя 4711 пар, в 2013 году - 4715. Отметим, что уже не первый год статистика показывает, что каждый третий брак в Актюбинской области распадается. Такая же ситуация наблюдается по всему Казахстану.