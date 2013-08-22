Фото с сайта asiadausy.ru Фото с сайта asiadausy.ru В полиции заявляют, что собкор газеты «Свободы слова» Игорь ЛАРРА был пьян. - Установлено, что 02 ч.30 мин. 21 августа 2013 года в дежурную часть УВД г. Актобе обратился гр. Ким Игорь Лаврентьевич о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 00 ч.30 мин. возле магазина «Ванюша», расположенного в «Авиагородке», избили его и открыто похитили 2 сотовых телефона «Nokia», рюкзак, солнечные очки, причинив ущерб на сумму 22 тысячи тенге, - сообщает пресс-служба ДВД актюбинской области. - Внешний вид и поведение Ким И.Л. свидетельствовали о нахождении его в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем он был освидетельствован врачом-наркологом, где установлена средняя степень алкогольного опьянения и наличие следов бурых пятен на верхней губе. В силу имеющегося опьянения Ким И.Л. не мог самостоятельно изложить суть заявления в письменном виде, и следователем был составлен протокол устного заявления. В протоколе допроса он указывает, что его ударили кулаком один раз в лицо и когда он упал, его стали избивать ногами. О том, что его били монтировкой по голове, Ким не указал. В полиции также сообщили, что по данному факту 21 августа возбуждено уголовное дело по ст. 178 ч.2 «Грабеж». В ДВД отметили, что данное происшествие не связано с его профессиональной деятельностью, а совершено из корыстных побуждений пока неустановленных лиц.