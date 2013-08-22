Теперь учительница решила сменить профиль и заняться бизнесом. В апреле она представила бизнес-предложение по открытию цеха по производству стирального порошка. Обучившись основам предпринимательства она получила микрокредит в сумме 3 млн тенге через Атырауский областной филиал фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. В селе Кигач начинающий предприниматель открыла цех по производству экологически чистого стирального порошка с бесфосфатными добавками «Айнадай». На сегодня в цехе работают 3 человека. Но в дальнейшем планируется довести численность работающих до 6 человек и занять работой инвалидов 2-ой и 3-ой групп. По словам предпринимательницы, выпускаемый ею стиральный порошок хорошо отстирывает грязное белье и быстро смывается, после стирки не остается пены и не чувствуется мыльность на одежде. Такие порошки не причиняют ущерб здоровью человека и состоянию окружающей среды. В будущем планируется выпуск бесфосфатной гели для мытья посуды.