Фото с сайта rus.delfi.ee Фото с сайта rus.delfi.ee 20 августа из военной части 20/16, расположенной в Атырау, совершили побег  трое солдат-срочников, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об инциденте стало известно от родителей сбежавших солдат, которые обратились в местные СМИ с просьбой помочь.  Оказалось, что  один из бежавших - уроженец  Северо-Казахстанской области Мансур КАРАПОВ, позвонил домой и рассказал  родителям о том, что он и двое его сослуживцев подверглись избиению со стороны старших по званию. Как рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» заместитель помощника военного прокурора  Атырауской области Алгатай  НУРГАЗЫУЛЫ, трое солдат действительно сбежали, воспользовавшись временем, когда можно было свободно передвигаться по военной части. - Беглецы были обнаружены в городе, их снова вернули на место несения службы. В настоящее время они продолжают служить в рядах ВС. По факту избиения солдат проводится следствие, назначено проведение судебной медицинской экспертизы. Внешне солдаты выглядят более чем здоровыми, однако экспертиза может показать повреждения внутренних органов, тогда можно будет говорить и о «дедовщине»,  -  рассказал Алгатай  НУРГАЗЫУЛЫ. Однако факт избиения солдатов-срочников помощник прокурора отрицает, сказав, что подобные  методы воспитания «новобранцев» в их части исключены. В настоящее время мы ожидаем комментариев от военного прокурора Атырауской области по факту избиения и побега солдат из военной части.