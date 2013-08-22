Фото с сайта www.e1.ru Фото с сайта www.e1.ru По пока неподтвержденным данным, главврач Айтекебийской районный больницы оставил предсмертную записку, в котором просил винить в его смерти руководство района. Корреспонденту портала «Мой ГОРОД» факт смерти главврача райбольницы подтвердил пресс-секретарь ДВД Актюбинской области.  Ардагер УАЙДИН сообщил что, узнал об этом буквально недавно. - Я позвонил в отдел внутренних дел Айтекебийского района. Там сообщили, что ведется следствие. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы собираем информацию. В ближайшее время оповестим СМИ, - сообщил УАЙДИН порталу "Мой ГОРОД". Между тем, по неофициальным данным главврача якобы нашли в подвешенном состоянии. Он оставил предсмертное письмо, где указал винить в его смерти чиновников района. Айдар БАЙЖАНОВ