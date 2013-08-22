 Футбольный клуб "Актобе" со счетом 2:3 уступил киевскому "Динамо" в первом матче финального раунда квалификации Лиги Европы, сообщает Vesti.kz. Нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко открыл счет в матче на 16-й минуте. Атака узбекского легионера "Актобе" Александра Гейнриха позволила сравнять счет в первом тайме - мяч отскочил от колена Бенуа Тремулинаса ("Динамо") и влетел в ворота Александра Шовковского. Во второй половине встречи "Динамо" удалось утроить счет усилиями Брауна Идейе и Юнеса Бельянда. "Актобе" отыграл один мяч - отличился Марат Хайруллин. Матч прошел на Центральном стадионе Актобе. Как сообщалось ранее, перекупщики заранее выкупили все билеты и продавали их по цене в 2,5 раза выше официальной. Несмотря на завышенную стоимость, на билеты был большой спрос. Это была первая игра "Динамо" в Лиге Европы, тогда как казахстанский клуб в первом раунде прошел армянский "Гандзасар", во втором - одолел норвежский "Хедд", в третьем - победил исландский "Брейдаблик" Фото Еркина НУРЖАНА, Олега ЛЕБЕДЕВА  