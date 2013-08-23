фото с сайта izvestia.ru фото с сайта izvestia.ru Уголовное дело Ильи Пьянзина по обвинению в покушении в декабре 2011 - январе 2012 года на личность Владимира Путина, занимавшего на тот момент должность председателя правительства РФ, будет рассматриваться в суде, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин обвиняется приготовлении к посягательству на жизнь государственного служащего, незаконном изготовление, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также участии в устойчивой преступной банде, сообщается в информации ведомства. Как уже сообщалось, в декабре 2011 года на территории Украины Пьянзин совместно с гражданами Чеченской Республики Адамом Осмаевым и Русланом Мадаевым вступил в вооруженную группировку "Имарат Кавказ" под руководством Доку Умарова. Целью банды было покушение на премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Причина - месть за борьбу Путина с незаконными вооруженными формированиями на территории Северного Кавказа и восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике, сообщается в информации пресс-службы. Преступники планировали заминировать автомобиль в Москве на пути следования кортежа Путина. В декабре 2011 года они проверили мощность взрывных устройств, совершив подрыв в Одессе. Как сообщается в информации Гепрокуратуры, 4 января 2012 года произошло возгорание одного из самодельных устройств. Возник пожар, в котором погиб Мадаев, а Пьянзина и Осмаева задержали правоохранительные органы Украины. В дальнейшем Пьянзин был выдан российской стороне по запросу Генеральной прокуратуры РФ. Теперь уголовное дело, возбужденное против казахстанца, передано в суд заместителем генерального прокурора Российской Федерации Владимиром Малиновским.