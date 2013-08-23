фото с сайта focus.kg фото с сайта focus.kg Сегодня, 22 августа, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Токон Мамытов встретился с родственникам кыргызстанцев, задержанных на территории Казахстана пограничными нарядами за незаконное пересечение государственной границы, сообщает Today.kz со ссылкой на информацию отдела информационного обеспечения аппарата правительства КР. Напомним, что в июне-июле 2013 года на Иссык-Кульском направлении казахстанскими пограничниками были задержаны 13 граждан Кыргызской Республики, причем двое из них были возвращены домой, а остальные 11 граждан КР остались в Казахстане. Вице-премьер-министр проинформировал родственников задержанных о мерах, которые предпринимает правительство Кыргызстана по освобождению соотечественников. По словам Мамытова, казахстанской стороне направлены телеграммы, а генеральному консулу Кыргызстана было поручено встретиться с задержанными и выяснить их состояние и условия содержания. «Также по поручению президента и премьер-министра 26 августа я намерен встретиться с казахской стороной для решения данного вопроса, а 28 августа – выехать в соседнюю республику», — сообщил Мамытов.