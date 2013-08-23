Фото Today.kz Фото Today.kz Сегодня на Илийском полигоне в Алматинской области состоялась активная фаза тактико-специального миротворческого учения «Степной орел-2013», передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана. Казахстанские военнослужащие совместно с участниками из США, Великобритании, Италии, Литвы, Швейцарии, Таджикистана и Кыргызстана отработали совместные навыки при выполнении операций по поддержанию мира. Во время активной фазы учений личный состав миротворческого батальона "Казбат" показал работу и развертку мобильного блок-поста, пешее патрулирование квартала, отражение нападения на патруль, задержание подозрительных лиц. Вместе с бойцами миротворческой бригады «Казбриг», казбатовцы и военнослужащие управления командующего Аэромобильными войсками Вооруженных Сил Казахстана отработали упражнения по эвакуации раненных на воздушном транспорте и по воздушному сопровождению гуманитарного груза, а так же произвели десантирование посадочным способом. Иностранные наблюдатели из Испании, Германии и Белоруссии высоко оценили уровень подготовки казахстанских военнослужащих, сообщает пресс-служба МОК. Как отметили в ведомстве, готовность казахстанских миротворческих подразделений к совместным действиям с вооруженными силами стран Североатлантического альянса определят эксперты НАТО, которые четко следили за происходящим на учениях "Степной орел-2013". Официальные результаты по работе миротворческого батальона "Казбат", которая будет оцениваться по первому уровню программы «Концепция оперативного потенциала», будут опубликованы после полного анализа операций.