В столице объем займов на приобретение жилья за год вырос на 20,6% (на 25 миллиардов тенге). Для сравнения, в крупнейшем мегаполисе страны, в Алматы, ипотека за год выросла всего на 4,6% (на 11,9 миллиардов тенге) В целом по Казахстану объем ипотечных займов за год вырос на 11,5% до 842 миллиардов тенге. Самый высокий годовой темп в Павлодарской области – 25,7%. Также в тройке лидеров Астана и Северо-Казахстанская область с годовым ростом в 19,5%.