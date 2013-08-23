Объем собственных средств в инвестициях в основной капитал, по сравнению с первым полугодием 2012 года, вырос на 4,5% (на 52 миллиарда тенге) Самый высокий рост инвестиционной активности бизнеса в Кызылординской области. В регионе собственные инвестиции бизнеса увеличились в два раза по сравнению с первым полугодием 2012 года и достигли отметки 89 миллиардов тенге.