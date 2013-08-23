Лидеры по месячному росту продаж американской валюты Кызылординская область – 90%, Северо-Казахстанская область – 74% и Жамбылская область – 69%.

В июле было продано свыше 2,5 миллиардов долларов, почти на 60% больше, чем в июне Прошлый рекорд был зафиксирован в январе 2009 года, перед девальвацией тенге. Тогда обменные пункты продали 2,3 миллиарда тенге