фото с сайта www.lady.ru фото с сайта www.lady.ru По данным опроса, 18% казахстанских мужчин считают, что зарабатывать деньги должны мужья, а не жены, сообщает Today.kz со ссылкой на hh.kz. Опрос проводился среди пяти с половиной тысяч казахстанцев. Более половины опрошенных считают, что работать и воспитывать детей должны оба супруга, 23% полагают, что супруги должны решать этот вопрос, исходя из жизненных обстоятельств и договоренностей. А 9% уверены, что работать должны и мать, и отец, а воспитанием детей следует заниматься матери. В свою очередь 11 % опрошеных считают, что работать должен мужчина, а женщина должна заниматься домом и детьми. И лишь 1% считает, что работать должен тот супруг, который больше зарабатывает, а другой должен сидеть с ребенком. При этом 60% женщин и 51% мужчина считают, что работать должны оба супруга. В то же время мужчин, уверенных, что зарабатывание денег – обязанность сильного пола, оказалось в три раза больше, чем женщин (18% против 6%). Как ометили в исследовательском центре, ответы на вопросы зависят от социального статуса респондента. Так, вариант «Работать и воспитывать детей должны оба родителя» чаще выбирали работники без детей, «Все зависит от договоренности между супругами и жизненными обстоятельствами» - неработающие родители, «В семье работать должен муж, а заниматься воспитанием детей (и не работать) – жена» - неработающие граждане, не успевшие обзавестись потомством.