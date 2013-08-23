фото с сайта onholdinc.com фото с сайта onholdinc.com В Караганде суд отправил телефонного хулигана, пять раз "минировавшего" разные здания города, на принудительное лечение в больницу, сообщает Today.kz со ссылкой на Карагандинский областной суд. На счету у хулигана Колиниченко Е.А. уже отделение "Казпочты", областной медцентр, City Mall и психоневрологический диспансер. Последний мужчина "минировал" два раза. В ходе проведенных осмотров в указанных зданиях специалистами взрывного устройства не обнаружено. По каждому факту было возбуждено уголовное дело. Из материалов уголовного дела следует, что Колиниченко длительное время состоял на учете в ОПНД г. Караганды с диагнозом "Органическое поражение мозга". "В ходе предварительного расследования установлено, что Колиниченко Е.А. страдает хроническим психическим заболеванием в форме органического поражения головного мозга сложного генеза с интеллектуальным снижением, психопатоподобными расстройствами и судорожным синдромом в анамнезе и он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем не может предстать перед судом и следствием и ему рекомендуется принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в суде. В связи с этим хулиган отправлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.