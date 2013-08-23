фото с сайта avtoz-nn.ru фото с сайта avtoz-nn.ru В Казахстане планируется ввести обязательное финансирование научно-исследовательских проектов национальными компаниями и квазигосударственными предприятиями, передает Primeminister. Об этом сообщил вице-министр индустрии и новых технологий Бакытжан Джаксалиев в ходе расширенной коллегии Министерства образования и науки. «Будут установлены требования к субъектам квазигосударственного сектора по минимальной доле финансирования научно-исследовательских проектов. То есть, определяется планка, по которой квазигосударственные и национальные компании на обязательных условиях должны финансировать эти программы», - сказал он. Кроме того, вице-министр подчеркнул, что сейчас Министерство индустрии и новых технологий разрабатывает механизмы по наращиванию доли инновационного малого предпринимательства. Так, для разработки технологии будут создаваться старт-ап- компании на базе университетов, НИИ и промышленных центров. «Создание таких старт-ап- компаний и малого бизнеса в сфере инноваций станет одним из индикаторов оценки эффективности научных грантовых программ и мер господдержки инноваций», - заключил Б. Джаксалиев. Источник: today.kz