Израильские ВВС нанесли удар по Ливану
Фото: Reuters / Baz Ratner Военно-воздушные силы Израиля утром в пятницу, 23 августа, нанесли удар по цели к югу от Бейрута. Как сообщается на сайте газеты Haaretz, это было сделано в ответ на ракетный удар, нанесенный накануне по Израилю с территории Ливана. Представители израильских сил обороны рассказали изданию, что операция ВВС Израиля прошла успешно, все участвовавшие в ней самолеты в целости вернулись на базу. Какую именно цель разбомбили самолеты, не уточняется. В израильской армии полагают, что за ракетным обстрелом, произведенным с территории Ливана, стоит не «Хезболла», а некие последователи глобального джихада. Сообщается также, что воздушное пространство над Хайфой остается закрытым. От трех до четырех неуправляемых ракет были выпущены в четверг, 22 августа, по северу Израиля. Там была объявлена воздушная тревога, однако обошлось без жертв и серьезных разрушений. Ответственность за это нападение никто на себя не взял. Источник: lenta.ru