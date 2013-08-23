Фото lenta.ru Фото lenta.ru Министерство торговли Белоруссии намерено привлечь к административной ответственности минского фотографа Алексея Акимова за то, что тот разместил рекламу своих услуг на банкнотах национальной валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. «Распространение рекламы подобным образом порочит официальную денежную единицу республики Беларусь», — подчеркнули в Минторге, пояснив, что Акимов может быть привлечен к ответственности по статье 12.15 КоАП (Нарушение законодательства о рекламе). Максимальное наказание по ней составляет штраф в пятьдесят базовых величин, что примерно эквивалентно 577 долларам. О способе, которым фотограф рекламировал свои услуги, ведомство узнало из интернет-источников. 12 августа статью об Акимове опубликовал портал «Onliner.by». В материале говорилось, что минский фотограф и оператор проштамповал в общей сложности 50 миллионов белорусских рублей (5,6 тысячи долларов), разместив на купюрах различного номинала свой телефон и ссылку на группу «ВКонтакте». «За пару дней у меня сразу стало 15 тысяч друзей «ВКонтакте»! Вы уже видели? Пишут мне из всех городов. Я не ожидал, что это так разлетится», — рассказал Акимов изданию. Эксперты, к которым оно обратилось за комментарием, сообщили, что с подобным явлением в Белоруссии сталкиваются впервые. Национальный банк пообещал подготовить официальный ответ в течение нескольких дней. В свою очередь, депутат белорусского парламента Илья Мурашко предложил немедленно изъять проштампованные фотографом купюры из оборота и внести изменения в законодательство, чтобы в дальнейшем не допустить подобных нарушений. Источник: lenta.ru