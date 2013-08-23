Изображение: сервис «Google Maps» Изображение: сервис «Google Maps» В поселке Дюбенди Хазарского района Баку местные жители линчевали педофила. Об этом сообщает Haqqin.az. Самосуд был учинен над 33-летним А.Е., который приставал к сыну одного из жителей поселка. По данным ресурса, он заманил мальчика к себе во двор (обещая показать щенка), а затем «совершил действия сексуального характера». По другой версии, до насилия дело не дошло: мальчику удалось вырваться, он прибежал домой и пожаловался отцу. Тот собрал соседей и друзей и отправился к обидчику сына, чтобы собственноручно его наказать. Виновника жестоко избили. Затем, по словам очевидцев, жители поселка «надели на него ошейник и долго волокли по улицам». В итоге его забрали подоспевшие на место происшествия полицейские. По информации Haqqin.az, пострадавший, которого доставили в дом его родственника, позднее скончался от полученных травм. Между тем Vesti.az, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы, утверждает, что причиной смерти стало отравление. В полиции в связи с этим предположили, что пострадавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Трое жителей поселка, участвовавших в избиении, задержаны. Источник: lenta.ru