Фото: AFP Фото: AFP Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что меры по борьбе с африканской чумой свиней, принимаемые властями республики, раздражают население. Соответствующее заявление, как передает «Интерфакс-Запад», он сделал 22 августа на совещании об эпизоотической ситуации в свиноводстве. Глава республики сообщил, что получает все больше обращений от недовольных граждан. «Суть этих обращений, — пояснил он, — сводится к тому, что мы порой невнимательно, а иногда по-хамски ведем себя с людьми». Президент подчеркнул, что получать такие жалобы больше не желает. При этом он призвал чиновников, ответственных за борьбу с АЧС, относиться к хозяевам свиней «по-человечески». В частности, создание буферных зон вокруг очагов заболевания, как отметил Лукашенко, должно проводиться разумно — «а не то что в кабинете начертили круг радиусом 5 км вокруг деревни и начали там "квасить" (вероятно, в данном случае имеется в виду принудительное уничтожение животных в угрожаемой зоне — прим. Ленты.Ру), не слушая, не понимая людей». В целом президент констатировал, что, несмотря на принятые меры, обезопасить свиноводческую отрасль Белоруссии пока не удалось. Вспышка африканской чумы свиней в Белоруссии была зафиксирована несколько месяцев назад. Подтвержденные очаги заболевания были обнаружены в Ивьевском районе (Гродненской области), а также в Витебском районе. Позднее появилась неофициальная информация, что заболевшие животные выявлены также в Минской области (а именно в Столбцовском районе), власти это отрицали. В рамках борьбы с распространением АЧС власти организовали истребление свиней в ряде районов (у крестьян либо изымали свиней для последующего уничтожения, либо обязывали хозяев забивать животных самостоятельно). Объектами массового уничтожения стали в том числе и здоровые животные в «угрожаемой зоне». Недовольство крестьян вызывала как предложенная властями компенсация за изымаемых животных (владельцам было предложено 18 тысяч белорусских рублей / примерно 70 российских за килограмм живого веса животного), так и процедура «зачистки» деревень от свиней. В Воложинском районе Минской области, к примеру, как сообщалось, она выглядела так: «Без официальных распоряжений, не представляясь, в сопровождении ГАИ какие-то люди ездят по деревням и изымают оставшихся свиней. Сопротивляющихся пугают милицией и ОМОНом». В июле министерство сельского хозяйства Белоруссии ввело официальные ограничения на содержание свиней. Их запрещено было держать в частных хозяйствах, расположенных в радиусе пяти километров от промышленных свинокомплексов. На практике, по данным местных СМИ, пятикилометровая зона в некоторых местах «заменена вообще неизвестно какой: в зону уничтожения свиней попадают и поселки, которые расположены в семи-восьми, а иногда и 10 километрах от свинокомплексов». Африканская чума свиней — вирусное заболевание, при котором смертность поголовья составляет до ста процентов. Переносчиками АЧС являются, в частности, дикие кабаны. Для человека это заболевание опасности не представляет. Источник: lenta.ru