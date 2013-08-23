Лидер крымских татар решил наказать Алексея Панина за расизм
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал правоохранительные органы отреагировать на антитатарские высказывания российского актера Алексея Панина, с которыми тот выступил, попав в ДТП в Крыму. Об этом политик заявил порталу «Крым-Комментарии». «К примеру, в США за такие высказывания он бы уже сидел в тюрьме. Это расистские высказывания! Да, в России это проходит, они могут безнаказанно обзывать лиц кавказской национальности. Но он должен понимать, что находится на территории другого государства», — подчеркнул Джемилев. В то же время, он отметил, что Меджлис (неофициальный этнический парламент) не намерен комментировать слова россиянина. «Если бы мы реагировали на каждого ублюдка, мы только этим бы и занимались», — добавил лидер крымских татар. В свою очередь, в пресс-службе Меджлиса заявили, что Джемилев в ближайшее время направит депутатское обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания Панина. Как сообщалось, российский актер попал в ДТП 21 августа в Алуште, в районе Советской площади. В автомобиль Fiat 500, где он ехал в качестве пассажира, врезался Chevrolet Aveo, которым управлял местный житель. По словам Панина, виновником аварии стал «молодой татарин», якобы «въехавший» в задний бампер «Фиата» и пытавшийся посредством аварии «заработать денег». В то же время, ряд изданий, ссылаясь на очевидцев происшествия, сообщили, что Fiat 500, которым управляла знакомая актера, остановился на дороге, после чего покатился назад и сам врезался в «Шевроле». После недолгих пререканий с крымчанином Панин уехал с места происшествия, оставив его одного дожидаться ГАИ. Позднее, комментируя этот инцидент изданию «Сегодня», российский актер сообщил: «Никакого ДТП не было. Есть крымские татары, также как и среди русских, украинцев, в каждой нации есть свои ******. Просто есть крымские татары, которые приехали обратно в Крым, которые работают, пытаются быть культурными людьми. А есть просто люди, которых Сталин не добил в 1944 году. Поэтому ко всем татарам это не имеет отношения, а относится к конкретному человеку». В комментарии «Комсомольской Правде в Украине» актер добавил, что «дал немножко мальчику-татарину по морде». «А вы же их знаете — татар?! Он сам был виноват, но захотел получить от нас денег», — отметил он. На эти высказывания обратило внимание управление МВД Украины в Крыму. На сайте ведомства 22 августа появился пресс-релиз о том, что по факту аварии в Алуште с участием Панина начало досудебное расследование по статье 125 УК республики «Умышленное легкое телесное повреждение». В настоящее время Алексей Панин находится на гастролях в Крыму и выступает в составе театральной труппы в Ялте. Источник: lenta.ru